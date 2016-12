Nina Simone receberá Grammy por trajetória artística

Uma das cantoras mais talentosas de todos os tempos, Nina Simone (1933-2003) vai receber o Grammy de carreira artística em 2017. O anúncio foi feito nesta segunda-feira (19) pela Academia da Gravação, entidade responsável pela premiação.

Prodígio do piano, a cantora afro-americana gravou mais de 40 álbuns ao longo de cinco décadas de carreira. Com trajetória marcada pelo ativismo negro, Nina se tornou uma das cantoras mais célebres do soul.

A estrela, que nunca recebeu um Grammy em vida, ficou conhecida pela interpretação de grandes canções, incluindo I Loves You, Porgy, Feeling Good e Sinnerman

Em 2016, a história da cantora foi retratada no documentário original da Netflix indicado ao Oscar What Happened, Miss Simone? , dirigido por Liz Garbus.

Grammy especial

O prêmio em questão, chamado originalmente de Grammy Lifetime Achievement Awards, reconhece as carreiras de artistas influentes na história da música e é concedido além dos Grammy habituais.

Além de Nina Simone, em 2017 também recebem o prêmio de carreira artística: The Velvet Underground, banda que revolucionou a música rock na década de 1960; Sly Stone, líder da banda Sly and the Family Stone; a estrela do gospel Shirley Caesar e o ícone do piano Ahmad Jamal; além de Charley Pride, o ex-jogador de beisebol que foi o primeiro afro-americano a ter sucesso na música country.

À Variety , Neil Portnow, presidente da Academia da Gravação falou sobre a escolha de Nina e dos outros artistas que serão homenageados:

“Os destinatários dos prêmios de mérito são um grupo de prestígio formado por diversos e influentes artistas que criaram e contribuíram para algumas das gravações mais singulares da história da música. Essas personalidades excepcionalmente inspiradoras estão sendo homenageadas como artistas lendários […] Suas realizações extraordinárias e paixão por seus respectivos ofícios criaram um legado atemporal.”