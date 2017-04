Netflix libera primeiros segundos da 5ª temporada de OITNB

São Paulo – “Cadê toda aquela autoridade agora? Esses são os 60 primeiros segundos da quinta temporada de #OITNB”. É com essas palavras que a página de Orange is the New Black, uma das séries de maior sucesso da Netflix, introduz as primeiras cenas da nova temporada, que vai ao ar no dia 9 de junho.

A quarta temporada da produção teve um desfecho intenso, com a personagem Daya (Dascha Polanco) apontando uma arma derrubada por um agente penitenciário em direção a sua cabeça. Se você quer saber se a detenta apertou o gatilho ou não, confira o vídeo a seguir, que já conta com milhares de compartilhamentos.

Iniciada em 2013, Orange Is the New Black conta a história de vida de presidiárias norte-americanas em uma prisão de segurança mínima. A série é estrelada por Taylor Schilling, que interpreta o papel de Piper Chapman, uma jovem presa por ter participado do transporte de uma mala de dinheiro proveniente do tráfico de drogas.