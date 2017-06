Netflix lança conteúdo interativo que permite mudar histórias

Los Angeles – A Netflix revelou nesta terça-feira suas primeiras séries interativas nas quais o espectador terá o poder de decidir, em certos momentos da história, que rumo deve tomar a história.

Por meio de um comunicado de imprensa, a diretora de inovação de produtos da Netflix, Carla Engelbrecht Fisher, anunciou que “Gato de Botas: Preso num Conto Épico” já está disponível no mundo todo, enquanto “Buddy Thunderstruck: A Pilha do Talvez” chegará à plataforma no dia 14 de julho.

Além disso, “Stretch Armstrong: The Breakout” se encontra em produção e estreará no próximo ano.

No estilo dos livros nos quais o leitor tem a opção de decidir como continuar a história entre várias opções, estas séries permitirão ao usuário da Netflix escolher como se desenvolve a trama do episódio em pontos concretos da narrativa.

“O cruzamento dos nossos engenheiros no Vale do Silício com as mentes criativas em Hollywood deu a luz a um mundo de infinitas possibilidades de narração na Netflix”, afirmou Engelbrecht Fisher.

“Os criadores de conteúdo desejam contar histórias não lineares, e a Netflix lhes oferece a liberdade de diversificar, experimentar novidades e realizar o seu melhor trabalho. Ser uma companhia de internet nos permite inovar com novos formatos, entregá-los em larga escala para milhões de pessoas em diferentes tipos de dispositivos e, o mais importante, aprender com isso”, acrescentou.

A Netflix considerou que a programação infantil é “o espaço ideal” para testar este projeto, “já que as crianças adoram brincar com seus personagens favoritos e costumam manipular as telas”.

Por enquanto, os conteúdos interativos da Netflix poderão ser acessado em Smart TVs e em dispositivos que usem o sistema operacional iOS, mas ainda não estarão disponíveis no site do serviço de streaming.