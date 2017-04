Netflix anuncia saída de séries de sucesso da Fox de seu catálogo

São Paulo – Um vídeo publicado pela Netflix em sua página oficial do Facebook deixou muitos assinantes preocupados nesta quinta-feira. Segundo a plataforma de streaming, títulos da Fox sairão do seu catálogo até meados de 2017 – mais precisamente a partir do dia 1º de julho.

O post mostra cenas de produções de sucesso como O.C, How I Met Your Mother, Prison Break, Glee e Bones, acompanhadas de uma mensagem de “Adeus”. Como o contrato com a emissora acabará em breve, o serviço por assinatura deixará de exibir vários queridinhos dos usuários.

Nos comentários da rede, centenas de internautas já lamentam o fim das séries. A Netflix compensa a notícia com a promessa de que as produções sairão gradualmente e de que “tem muita coisa nova vindo” em seu lugar.

EXAME.com pediu à empresa a relação completa das séries que deixarão o catálogo, mas não obteve retorno até o momento da última atualização da reportagem.

Confira o vídeo a seguir: