Nestes 8 destinos, os turistas não são bem-vindos

Hi friends! How are you doing?😁🏘 📷Nice photo by @dutchie⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 🌁Mark your photo with tag #amsterdamworld and we'll post it!⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀#amsterdam #netherlands #europe #igersamsterdam #iamsterdam #ilovethiscity #iloveholland #holland #beautifuldestinations #beautiful #amsterdamcity #travel #travelling #communityfirst #amsterdamcity #amstergram #vscoamsterdam #vscogood #vscocam #vsco #Instaamsterdam #night #city #bridge #canal #canals #passionpassport #wonderfulworld #topeuropephoto #earthfocus

A post shared by Amsterdam | Travel community (@amsterdamworld) on Jun 6, 2017 at 6:17am PDT