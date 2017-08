Não consegue dormir? Siga estas dicas para uma boa noite de sono

São Paulo – A dificuldade de conseguir desconectar e desfrutar de uma boa noite de sono é comum principalmente para aqueles que levam uma vida cheia de compromissos. No Brasil, segundo levantamento do Instituto do Sono, mais de 60% das pessoas sofrem com algum problema relacionado ao sono.

Assim como praticar atividade física e ter uma alimentação equilibrada, dormir adequadamente é fundamental para o bom funcionamento do organismo. Uma noite mal dormida interfere na concentração, memória, humor e até no peso na pessoa, além de – no longo prazo – resultar também em algumas doenças crônicas, como a enxaqueca, problemas do coração e até diabetes.

Para driblar o problema, Fast Company elaborou um tutorial cheio de dicas valiosas que ajuda e muito a garantir uma noite tranquila de sono. São hábitos simples e que podem ser seguidos por qualquer pessoa. Confira algumas dicas a seguir. Para ver o tutorial completo (em inglês) clique aqui.

1 – Fique longe das bebidas alcoólicas

Embora uma taça de vinho tenha o poder de relaxar, o álcool de uma maneira geral atrapalha a qualidade do sono, pois retarda todo o processo do sistema nervoso central e reduz a condutividade elétrica do cérebro. Isso significa que a pessoa até consegue facilmente pegar no sono, mas não terá um sono tranquilo.

Não à toa, depois de uma noite de bebedeira, muitas pessoas acordam com a sensação de cansaço, como se não tivesse dormido nada.

2 – Fique longe do celular e da TV

Esqueça o celular e até a TV nos minutos que antecedem a hora de dormir. Pessoas que utilizam esses aparelhos quando vão deitar estão mais propensas a ter insônia, dormir mal, dormir poucas horas e, consequentemente, sentir mais cansaço ao longo do dia seguinte. E a culpa é da luz emitida por eles que inibe a produção da melatonina, o hormônio do sono.

3 – Beba leite de amêndoas

Fazer refeições leves é fundamental para que a noite de sono seja tranquila e sem nenhuma interrupção. Um bom alimento para ser consumido antes de dormir é o leite de amêndoas, isso porque a amêndoa possui magnésio, substância que reduz o cortisol – hormônio do estresse e consequentemente acalma o sistema nervoso.

4 – Aposte no poder na lavanda

Assim como alguns alimentos, alguns aromas também têm o poder de relaxar. O cheiro da lavanda, por exemplo, reduz a pressão sanguínea e a frequência cardíaca, fazendo com que a pessoa se sinta mais tranquila e pegue no sono com facilidade.