Músico Bruce Hampton morre no palco, sem ser notado, durante show

Miami – O músico e guitarrista americano de rock Bruce Hampton morreu enquanto comemorava no palco seu 70º aniversário com um show entre amigos no Fox Theatre em Atlanta, nos Estados Unidos, sem que sua morte fosse percebida pelos demais, que continuaram tocando, informaram nesta terça-feira veículos de imprensa locais.

Hampton desabou no palco com o microfone na mão enquanto a banda tocava a canção “Turn on Your Lovelight”, segundo a emissora “Channel 10 News”.

O fundador da banda Hampton Grease Band, formada no final dos anos 1960, permaneceu vários minutos estendido no palco enquanto os músicos que o acompanhavam continuaram tocando, talvez pela falsa impressão de que era apenas uma brincadeira.

No vídeo abaixo, é possível ver o músico caindo por volta dos 2 minutos e 5 segundos.

Finalmente, Hampton foi atendido e levado para fora do palco, mas não foi possível fazer nada para salvar sua vida e ainda não há uma informação oficial sobre as causas de sua morte.

Chamado de o “Avô da Cena Jam”, Hampton criou ao longo de sua longa e prolífica carreira musical numerosa bandas, entre outras The Late Bronze Age, The Aquarium Rescue Unit, The Fiji Mariners, The Codetalkers, The Quark Alliance, Pharaoh Gummitt e Madrid Express.