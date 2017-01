Museu de criador de “Star Wars” será construído em Los Angeles

Los Angeles – O criador da saga “Star Wars“, George Lucas, concordou em montar um museu de narrativas de 1 bilhão de dólares em Los Angeles, após desistir de Chicago no ano passado.

O prefeito de Los Angeles, Eric Garcetti, disse nesta terça-feira que o Museu Lucas de Arte Narrativa será localizado no Parque de Exposições, na região central de Los Angeles.

“Acredito no projeto do Museu Lucas e nós fomos atrás dele com toda a nossa garra – porque eu sei que L.A. é o lugar ideal para garantir que ele alcance a maior audiência possível”, disse Garcetti em comunicado, no qual agradeceu Lucas e sua esposa, Mellody Hobson.

O museu era inicialmente planejado para Chicago, mas Lucas teve empecilhos legais com uma associação de espaços abertos e retirou o projeto da cidade. Garcetti imediatamente buscou o cineasta para abrigar o museu em Los Angeles.

O museu proposto, avaliado em 1 bilhão de dólares e que será financiado por Lucas, exibirá coleções de quadros, ilustrações e arte digital de Lucas sobre a saga galática “Star Wars”, transformada em uma franquia de filmes em 1977.

“A Zona Prometida do Sul de Los Angeles posiciona o museu da melhor forma a ter o maior impacto em uma comunidade mais ampla, cumprindo nossa meta de inspirar, engajar e educar uma audiência ampla e diversa”, informou o conselho de diretores do museu em comunicado.

Lucas vendeu a franquia para a Walt Disney em 2012 por 4 bilhões de dólares.