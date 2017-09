MP investiga a retirada de ingressos para Rock in Rio

Rio – O Ministério Público do Estado do Rio instaurou inquérito civil, nesta quinta-feira, 21, para investigar suposta irregularidade no serviço de retirada de ingressos para o Rock in Rio.

Por meio da 2ª Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor e Contribuinte, o MP encaminhou recomendações para os organizadores do festival com o intuito de diminuir os transtornos relatados por parte do público que deixou para retirar as pulseiras-ingresso de última hora.

A retirada de ingressos comprados previamente “estaria sendo conduzida de forma inadequada, desorganizada e desestruturada, o que estaria obrigando os consumidores a esperarem por cerca de três horas nas filas”, informou o MP em nota à imprensa.

A recomendação determina que, já a partir desta quinta-feira, e até o encerramento do festival, no domingo, a retirada seja adequada. As providências tomadas deverão ser informadas ao MP. Caso contrário, o festival poderá sofrer sanções.

O ingresso poderia ter sido pego pelo público em julho e em agosto, mediante agendamento pelo ingresso.com, num ponto físico: a estação do metrô Carioca, no centro do Rio. Essa possibilidade perdurou até a véspera do festival.

Nos últimos dias, a espera na fila chegou a 3 horas. A partir da abertura dos portões, na sexta-feira, 15, esse serviço migrou para a Cidade do Rock, onde também há reclamações quanto à espera demorada e à pouca quantidade de funcionários no atendimento.