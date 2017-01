Morre William Peter Blatty, autor de “O Exorcista”

Washington – O escritor americano William Peter Blatty, autor do romance “O Exorcista” e do roteiro do filme de mesmo nome, morreu na quinta-feira, aos 89 anos, em Bethesda, nos arredores de Washington, por causa de um mieloma múltiplo.

O anúncio da morte foi feito sexta-feira pelo diretor do filme “O Exorcista” (1973), William Friedkin, no Twitter. Friedkin descreveu Blatty como um “querido amigo e irmão”.

A causa da morte foi um mieloma múltiplo, um tipo de câncer de medula óssea, explicou a mulher do escritor, Julie Witbrodt Blatty, ao jornal “The Washington Post”.

Blatty nasceu em Nova York, mas passou em Washington os últimos anos de sua vida. O autor ficou famoso após o filme “O Exorcista”, pelo qual ganhou o Oscar de melhor roteiro adaptado.

Em novembro de 2015, o escritor participou na capital de uma cerimônia de instalação de uma placa comemorativa de homenagem ao filme perto da escada onde morre o padre Damien Karras na história.

Os 75 degraus estão há mais de um século no histórico bairro de Georgetown, mas, até dois anos atrás, não tinham a mínima indicação de sua importância cinematográfica.

“O Exorcista”, considerado uma das melhores obras de terror de todos os tempos, se baseava no romance escrito pelo próprio Blatty.

O filme foi indicado a dez estatuetas, vencendo apenas o de melhor roteiro adaptado, que ficou com o próprio escritor, e melhor som.

A carreira cinematográfica de Blatty começou como corroteirista em “Um Tiro no Escuro” (1964), de Blake Edwards, e continuou com uma revisão do roteiro de “A Última Esperança na Terra”, adaptação do romance de ficção científica “Eu Sou a Lenda”, escrito por Richard Matheson, e que também baseou o filme de mesmo nome em 2007.

Blatty também escreveu e dirigiu o clássico “A Nona Configuração”. O escritor também foi responsável pela direção de “O Exorcista III” (1990), baseado em seu livro “Legion”.