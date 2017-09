Morre veterano ator Harry Dean Stanton aos 91 anos

Harry Dean Stanton, um ator que apareceu em dezenas de filmes incluindo “Repo Man – A Onda Punk”, “Rebeldia Indomável” e “Paris, Texas”, além da sequência da série de televisão “Twin Peaks”, morreu nesta sexta-feira aos 91 anos, disse seu agente.

Stanton morreu pacificamente no hospital Cedars Sinai em Los Angeles, afirmou o agente John Kelly em um comunicado.

Em uma carreira de 60 anos, Stanton trabalhou com alguns dos diretores mais notáveis de Hollywood, incluindo Frances Ford Coppola (“O Poderoso Chefão 2” e “O Fundo do Coração”); Sam Peckinpah (“Pat Garrett & Billy the Kid”); Martin Scorsese (“A Última Tentação de Cristo”); David Lynch (“Coração Selvagem”, “História Real” e “Império dos Sonhos”) e Ridley Scott (“Alien”).

“Ele é um desses atores que sabe que seu rosto é a história”, disse o amigo Sam Shepard, dramaturgo e ator, no documentário de 2012 “Harry Dean Stanton: Part Fiction”. Shepard faleceu em julho deste ano aos 73 anos.