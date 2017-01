Morre Russo, contrarregra icônico da Globo

Antônio Pedro de Souza, o Russo, figura icônica da TV brasileira, morreu na manhã deste sábado, aos 85 anos.

Ele deu entrada no hospital na semana passada, com uma forte pneumonia, seguida de embolia pulmonar. Segundo seus familiares, será enterrado às 11h de domingo, em Xerém, distrito de Duque de Caxias.

Nascido em Santa Catarina e criado no Rio, Russo era contrarregra em programas da TV Globo, onde sempre foi chamado ao palco por apresentadores. Participou de atrações como o Cassino do Chacrinha, Os Trapalhões, Caldeirão do Huck, Vídeo Show, Big Brother Brasil e The Voice Brasil.

Dois anos atrás, ele foi demitido da Globo e guardava mágoas da emissora. Em entrevista à concorrente TV Record, declarou: “Me mandaram embora sem pai e sem mãe. Foi uma covardia que fizeram comigo. Eu não queria parar de trabalhar.”