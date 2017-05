Morre o ator Nelson Xavier aos 75 anos

São Paulo – O ator e diretor Nelson Xavier morreu aos 75 anos na madrugada desta quarta-feira, dia 10, em Uberlândia, cidade do interior de Minas Gerais, por conta de um câncer.

Ele fez papéis em diversos trabalhos na TV e no cinema e levou o Urso de Prata no Festival de Cinema de Berlim por “A Queda” (1978), filme de Ruy Guerra.

Em 2010, Nelson interpretou Chico Xavier na cinebiografia de mesmo nome, e, no ano passado, ganhou o prêmio de melhor ator no Festival do Rio por “A Despedida”, filme que estreia nos cinemas neste mês.

De acordo com informações ainda não confirmadas, o corpo de Nelson Xavier, nascido em São Paulo, será levado ao Rio, onde será cremado nesta quinta-feira, 11.