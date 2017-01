Escritor e crítico de arte John Berger morre aos 90 anos

O escritor e crítico de arte britânico John Berger, que ganhou com seu livro “G.” o prêmio Booker em 1972, morreu aos 90 anos, segundo informou nesta segunda-feira a editora Alfaguara.

“Com grande tristeza nos despedimos hoje de John Berger, autor de ‘G.’, entre tantos outros títulos memoráveis. Para nós foi uma honra ter a chance de editar suas obras em castelhano”, afirmou a editora espanhola em sua página no Facebook.

Berger nasceu em 5 de novembro de 1926 em Highams Park, em Londres, e estudou Artes na Central School of Art e na Chelsea School of Art, da capital britânica.

Em 1972 publicou seu livro de ensaio “Ways of Seeing”, transformado depois em uma série de televisão para a emissora “BBC” e também colaborou como roteirista com o diretor de cinema suíço Alain Tanner em alguns filmes.

Berger começou sua carreira literária com o romance “A Painter of Our Time”, que escreveu em 1956 e publicou em 1958.

No mesmo ano em que publicou “Ways of Seeing” (1972), o autor retornou à ficção com “G.”, romance picaresco de caráter experimental com o qual ganhou o prêmio Booker e o James Tait Black Memorial Prize.

Tal como ele mesmo se descreveu, Berger era um homem que escrevia tudo a partir da própria experiência e era capaz de chegar até o mais fundo, por mais dolorosa que fosse essa imersão criativa.