Miami muda nome de avenida para homenagear filme Moonlight

A Câmara Municipal de Miami, nos Estados Unidos, decidiu renomear uma rua do bairro Liberty City em homenagem ao filme Moonlight: Sob a Luz do Luar, ganhador de três estatuetas do Oscar na premiação deste ano, incluindo o de Melhor Filme.

O trecho da Northwest 22nd Avenue entre a Northwest 61st Street e a Northwest 66th Street passará a ser chamado de “Moonlight Way”.

O longa foi rodado na região e conta a história de vida de um garoto de Liberty City.

“Esse filme mostra a realidade de muitas pessoas que cresceram no bairro e as adversidades que tivemos que superar para sobreviver”, disse Audrey Edmonson, vereadora da cidade, para o jornal Miami New Times.

“Espero que o novo nome da avenida inspire crianças do bairro a assistir ao filme e mostre que, não importa onde elas vivem ou como são criadas, elas podem se tornar alguém na vida”, completou.