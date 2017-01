“Foi o maior erro da minha vida”, diz Maradona sobre drogas

Roma – O ex-jogador argentino Diego Maradona afirmou que a primeira vez que consumiu drogas foi em sua etapa no Barcelona quando tinha 24 anos e considerou que ter sido “o erro maior” de sua vida.

“Tinha 24 anos quando consumi droga pela primeira vez. Em Barcelona. Foi o erro maior da minha vida”, disse o ex-jogador em entrevista oferecida na noite de quinta-feira, em um programa do “Canale 5”, da emissora italiana “Mediaset”.

Além disso, Maradona disse que está há 13 anos sem consumir drogas e confessou que se considera um “sortudo” pois se continuasse usando, já teria morrido.

O argentino destacou repetidamente os efeitos negativos da droga sobre o homem.

“A droga é o maior problema, a droga mata. Me considero um sortudo por poder falar disto. Se tivesse seguido esse caminho, agora com esta idade (56) já teria morrido”, ressaltou.

Quanto a sua carreira no Napoli, onde vários títulos, entre eles dois campeonatos italianos e uma Copa da Uefa – atual Liga Europa -, Maradona lembrou que segue levando ao clube do sul da Itália em seu coração.

“O Napoli segue em meu coração, me deu a possibilidade de jogar em alto nível. Vinha de um grande Barcelona, mas o Napoli me permitiu competir com os grandes clubes do norte da Itália. Fiz coisas que outros não podiam fazer”, explicou.

Perguntado sobre seu compatriota Mauro Icardi, capitão da Internazionale, o Maradona foi taxativo e o chamou de “traidor”.

Ele nunca perdoou Icardi pelo fato de ter se casado com a ex-esposa de seu antigo companheiro no Sampdoria, Maxi López.

“Icardi é um traidor. Não pode ir jantar na casa de um amigo e casar com a mulher dele. Vai ser um grande jogador, mas o que fez com Maxi López é feio”, afirmou.

Na entrevista, Maradona também falou a Francisco, e considerou que o pontífice argentino está fazendo “grandes coisas no Vaticano” e desejou que possa seguir “muitos anos no topo”.