Mágica? Esta caneta sem tinta escreve para sempre

São Paulo – Uma caneta que não leva tinta e escreve para sempre é a mais uma criação da marca italiana Pininfarina – famosa por assinar alguns dos modelos de Alfa Romeo, Ferrari e Maserati mais icônicos que existem.

Batizada de Cambiano Pen Forever, a ponta da caneta é produzida com uma liga metálica patenteada pela marca. O material em contato com o papel produz linhas que mais se assemelham ao grafite e que podem ser apagadas.

De acordo com a companhia, a caneta é inspirada no Cambiano Concept, carro lançado em 2012 pela Pininfarina que usava madeira fina em seu assoalho. O acabamento da Cambiano Pen é feito com o mesmo tipo de madeira e também com metal galvanizado.

Na loja virtual da Pininfarina, a caneta tem preço sugerido de 89 euros.