Maestro João Carlos Martins recebe alta do hospital

O maestro João Carlos Martins, de 76 anos, recebeu alta do Hospital Sírio-Libanês neste sábado, 28, depois de alguns dias internado. Ele estava com um quadro de embolia pulmonar.

Ele tem um compromisso marcado já para a próxima semana: um concerto ao lado do pianista Arthur Moreira Lima, em 2 de fevereiro no Citibank Hall, em São Paulo.

Diretor artístico e maestro da Bachiana Filarmônica Sesi-SP, Martins é considerado um dos maiores intérpretes de Johann Sebastian Bach e teve como ponto alto de sua carreira a gravação da obra completa para teclado do compositor.

A vida do maestro será retratada no filme João, estrelado por Alexandre Nero. A direção é de Mauro Lima (Meu nome não é Johnny, Reis e ratos e Tim Maia). O longa tem previsão de estrear no primeiro semestre deste ano.