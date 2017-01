Madonna entra com pedido de adoção de mais 2 crianças no Malawi

Lilongwe — Madonna abriu nesta quarta-feira na Justiça do Malawi um processo para adotar duas crianças, país onde ela já adotou dois de seus filhos.

Conforme informou o advogado que representa a cantora americana no país africano e que não quis dar detalhes sobre o pedido, ela está aguardando à sentença judicial. Madonna foi ao Tribunal em meio a fortes medidas de segurança e que impediu a imprensa de se aproximar.

A cantora já adotou David Banda e Mercy James, ambos de 12 anos, no Malawi, onde já esteve mais de uma vez para visitar os projetos da organização humanitária que ela mesma fundou, Raising Malawi. Os projetos da cantora no país estiveram cercados de polêmica desde que o FBI abriu uma investigação, em outubro de 2011, sobre suas atividades.

Madonna criou a Raising Malawi depois de adotar as primeiras duas crianças e planejou a criação de uma escola para 400 alunos por US$ 15 milhões. As dúvidas sobre estas iniciativas surgiram ao relacionarem o fracasso de alguns projetos com seus excessivos custos.

Em 2013, o governo do Malawi acusou à rainha do pop de exagerar nas ajudas que oferece ao país e negou receber tratamento especial durante suas visitas.

Além de David e Mercy, Madonna tem dois filhos biológicos: Lourdes Maria, de 20 anos, e Rocco, de 16 anos.