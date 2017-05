Longa Duração: o desmonte precoce do Fiat Mobi

Este conteúdo foi originalmente publicado no site da Quatro Rodas.

Raras foram as vezes em que um carro de Longa Duração apresentou tantos problemas de acabamento em um intervalo de tempo tão curto quanto o Fiat Mobi: tampa de acesso ao plugue de diagnose (no lado esquerdo do painel), capas de acabamento dos passantes dos cintos de segurança dianteiros, tampão traseiro e respectivo suporte lateral. Tudo quebrado, um verdadeiro desmonte antecipado.

Pouco antes da revisão dos 50.000 km, entramos em contato com a concessionária Impéria, de Limeira (SP), e ouvimos: “Pode vir, todos os itens chegaram”, disse o rapaz do balcão de peças. Na Impéria, porém, descobrimos que o suporte lateral do tampão do porta-malas estava errado: enviaram o do lado direito.

Mas tivemos uma compensação: na verdade, uma gentileza acertada ainda antes de descobrirmos o equívoco na encomenda. “A gente instala tudo rapidinho. Nem vou cobrar a mão de obra”, disse o rapaz que nos fez a venda.

Típica de cidades interioranas, essa gentileza cativa o consumidor da cidade grande. Só não agendamos a revisão dos 50.000 km ali mesmo, na própria Impéria, porque no Longa Duração evitamos fazer duas visitas a uma mesma concessionária. Na boca do caixa, pagamos a conta de R$ 212.

Fiat Mobi – 49.005 km

Consumo

No mês: 8,5 km/l com 61,2% de rodagem na cidade

8,5 km/l com 61,2% de rodagem na cidade Desde jul/16: 10 km/l com 23,5% de rodagem na cidade

10 km/l com 23,5% de rodagem na cidade Combustível: etanol

Gastos no mês

Combustível: R$ 371

R$ 371 Tampão traseiro: R$ 189

R$ 189 Tampa do painel: R$ 33

R$ 33 Capa dos cintos: R$ 12

