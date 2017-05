Livro transforma frases e polêmicas de Trump em poesia

“Conheço as palavras. Tenho as melhores palavras”, costuma dizer Donald Trump com seu jeito superlativo, que agora terá suas preciosidades reunidas em um “poemário” publicado na Noruega nesta quinta-feira (11).

“O que Trump diz está mais perto da poesia e da ficção do que da realidade”, garantiu o autor do livro, o norueguês Chris Felt, ao jornal “Aftenposten”.

“Estamos perplexos que uma retórica tão pouco reflexiva e, ao que parece, tão pouco preparada, tenha ganhado uma campanha eleitoral”, comentou.

Em homenagem ao slogan de campanha do magnata, “Make America Great Again”, o livro foi intitulado “Make Poetry Great Again” (“Vamos fazer a poesia grande de novo”).

Contém trechos de discursos, entrevistas e outras declarações do novo morador da Casa Branca, algumas dispostas na forma de haikais.

Entre os exemplos eleitos por Felt, o destaque vai para essas lindas palavras de Trump, pronunciadas há pelo menos dez anos:

“Eu disse

Que se Ivanka

Não fosse minha filha,

Talvez

Tivesse saído com ela”.

“Pode ser terrivelmente machista, patético e confuso, mas quando as aspas têm espaço ao seu redor, vejo outras facetas dele”, explica Felt.

Ao ler as palavras de Trump, Felt disse sentir nelas “mais desespero, insegurança e, talvez, um complexo de inferioridade”.

Publicado pela editora Kagge, o livro terá uma tiragem inicial de 2.000 unidades, ao preço de 299 coroas (32 euros). Um exemplar foi enviado para Trump.