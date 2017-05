LeBron bate Jordan e se torna maior pontuador da história da NBA

Com os 28 pontos marcados até o terceiro quarto da partida entre os Cleveland Cavaliers contra o Boston Celtics, na final da Conferência Leste, nesta quinta-feira, LeBron James se tornou o maior pontuador da história dos playoffs da NBA.

LeBron quebrou a marca com cesta de três pontos no fim do terceiro quarto, durante o quinto jogo da série liderada pelos Cavs por 3 a 1. A equipe venceu a partida e enfrenta o Golden State Warriors, campeões do Oeste, na final da NBA.

James acumula 5.989 pontos nos playoffs em sua carreira, dois a mais que o lendário Michael Jordan.

Quando conseguiu quebrar o recorde, os companheiros na reserva se levantaram para aplaudir, assim como boa parte do público em Boston.

LeBron entrou precisando de 28 pontos para superar Jordan, que guiou os Chicago Bulls a seis títulos da NBA na década de 1990.

Ao fim da partida vencida pelos Cavaliers por 135 a 102, LeBron fez 35 pontos e colocou a equipe na decisão fechando a série em 4-1. A disputa pelo título da NBA começa no dia 1º de junho.

Jordan precisou de 179 partidas para chegar a marcar de 5.897 pontos anotados, enquanto James quebrou o recorde em 212 jogos.