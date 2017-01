“La La Land” lidera indicações para premiação britânica Bafta

Londres – Após o recente sucesso no Globo de Ouro, o musical romântico “La La Land – Cantando Estações” lidera a disputa para a premiação britânica de cinema Bafta, no mês que vem, com onze indicações recebidas nesta terça-feira.

A ficção científica “A Chegada” e o drama “Animais Noturnos” receberam nove indicações cada, ao passo que “Manchester à Beira-Mar”, sobre uma tragédia familiar, conseguiu seis.

Ryan Gosling e Emma Stone, estrelas de “La La Land”, foram indicados nas categorias de Melhor Ator Principal e Melhor Atriz Principal.

O filme, sobre um pianista e uma atriz em dificuldades em Hollywood, também concorre como Melhor Filme, Melhor Canção Original, Edição, Fotografia, Sonoplastia, Design de Produção e Design de Figurino.

Damien Chazelle foi indicado nas categorias de Diretor e Roteiro Original. Na noite de domingo, o musical venceu em sete categorias no Globo de Ouro.

“A Chegada” concorrerá como Melhor Filme, Melhor Roteiro Adaptado, Melhor Canção Original, Edição, Fotogragia, Efeitos Visuais e Sonoplastia. Amy Adams foi indicado como melhor atriz e Denis Villeneuve, como diretor.

Tom Ford concorre para melhor diretor e roteiro adaptado por “Animais Noturnos”, ao passo que Jake Gyllenhaal foi indicado como melhor ator e Aaron Taylor-Johnson como melhor ator coadjuvante. O filme também recebeu indicações de Melhor Canção Original, Fotografia, Design de Produção, Edição e Maquiagem.

Veja abaixo algumas das principais indicações para o British Academy Film Awards (Bafta), que será realizado em 12 de fevereiro.

Melhor filme:

“A Chegada”

“Eu, Daniel Blake”

“La La Land”

“Manchester à Beira-Mar”

“Moonlight: Sob a Luz do Luar”

Melhor filme britânico:

“Docinho da América”

“Negação”

“Animais Fantásticos e Onde Habitam”

“Eu, Daniel Blake”

“Notes on Blindness”

“Sob As Sombras”

Diretor:

Denis Villeneuve, “A Chegada”

Ken Loach, “Eu, Daniel Blake”

Damien Chazelle, “La La Land”

Kenneth Lonergan, “Manchester à Beira-Mar”

Tom Ford, “Animais Noturnos”

Melhor ator principal:

Andrew Garfield, “Até o Último Homem”

Casey Affleck, “Manchester à Beira-Mar”

Jake Gyllenhaal, “Animais Noturnos”

Ryan Gosling, “La La Land”

Viggo Mortensen, “Capitão Fantástico”

Melhor atriz principal:

Amy Adams, “A Chegada”

Emily Blunt, “A Garota no Trem”

Emma Stone, “La La Land”

Meryl Streep, “Florence: Quem é Essa Mulher?”

Natalie Portman, “Jackie”

Melhor ator coadjuvante:

Aaron Taylor-Johnson, “Animais Noturnos”

Dev Patel, “Lion – Uma Jornada Para Casa”

Hugh Grant, “Florence: Quem é Essa Mulher?”

Jeff Bridges, “A Qualquer Custo”

Mahershala Ali, “Moonlight: Sob a Luz do Luar”

Melhor atriz coadjuvante:

Hayley Squires, “Eu, Daniel Blakew”

Michelle Williams, “Manchester à Beira-Mar”

Naomie Harris, “Moonlight: Sob a Luz do Luar”

Nicole Kidman, “Lion – Uma Jornada Para Casa”

Viola Davis, “Fences”

Roteiro Original:

“A Qualquer Custo”, Taylor Sheridan

“Eu, Daniel Blakew”, Paul Laverty

“La La Land”, Damien Chazelle

“Manchester à Beira-Mar”, Kenneth Lonergan

“Moonlight: Sob a Luz do Luar”, Barry Jenkins

Roteiro Adaptado:

“A Chegada”, Eric Heisserer

“Até o Último Homem”, Robert Schenkkan, Andrew Knight

“Estrelas Além do Tempo”, Theodore Melfi, Allison Schroeder

“Lion – Uma Jornada Para Casa”, Luke Davies

“Animais Noturnos”, Tom Ford