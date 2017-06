Jornal japonês se transforma em planta quando descartado na terra

Com os avanços da tecnologia, cada vez mais empresas procuram maneiras de se tornarem eficientes e ecológicas ao mesmo tempo. É o caso do periódico japonês The Mainichi, que desenvolveu um jornal feito apenas com materiais recicláveis e sementes. Batizado de Jornal Verde, a publicação foi criada pela editora do periódico diário em parceria com a agência publicitária Dentsu Inc.

Depois de lido, o jornal pode ser partido em diversos pedaços e plantado novamente, completando o seu ciclo natural e evitando toneladas de lixo que são produzidas diariamente pela indústria do papel. Com sementes de ervas e flores em sua composição, o jornal é impresso com tinta totalmente vegetal. A tecnologia permite que o leitor coloque os pequenos papéis em um vaso com terra, que deverá ser regado até se transformar em uma planta.

Com tiragem diária de mais de quatro milhões de cópias, o jornal The Mainichi também realiza ações de conscientização nas escolas. Aqui no Brasil, a técnica pode ser encontrada em algumas empresas como a Papel Semente, que vende convites, cartões e diversas embalagens sustentáveis.