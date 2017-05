Jimmy Kimmel apresentará Oscar novamente em 2018

Los Angeles – Após a estreia como mestre de cerimônias do Oscar neste ano, o apresentador e humorista americano Jimmy Kimmel repetirá a função na 90ª edição dos prêmios, que serão entregues no dia 4 de março de 2018, informou a Academia de Hollywood nesta terça-feira.

“Se você acha que ferramos com o final deste ano, espere para ver o que planejamos para o show do 90º aniversário!”, disse Kimmel com ironia em referência ao estrondoso erro que encerrou a última edição do Oscar.

Em um equívoco histórico, “La La Land: Cantando Estações” foi anunciado como vencedor do prêmio de melhor filme, mas posteriormente a estatueta foi para o drama “Moonlight”, durante o discurso de agradecimento dos integrantes dos responsáveis pelo musical.

“Apresentar o Oscar foi um momento fundamental de minha carreira”, disse Kimmel em seu agradecimento à Academia de Hollywood por contar de novo com seus serviços. O comediante terá de novo a ajuda dos produtores Michael De Luca e Jennifer Todd, com quem já trabalhou na 89ª edição do evento.

“Jimmy, Mike e Jennifer são um verdadeiro time dos sonhos para o Oscar. Mike e Jennifer produziram um lindo show que foi visualmente deslumbrante. E Jimmy demonstrou, desde seu monólogo inicial e durante toda a cerimônia até um final que nunca poderíamos ter imaginado, que é um dos apresentadores de maior qualidade na história do Oscar”, afirmou a presidente da Academia de Hollywood, Cheryl Boone Isaacs.

A 90ª edição da cerimônia de entrega do Oscar será realizada no dia 4 de março de 2018, no Teatro Dolby de Los Angeles.