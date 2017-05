Irmã da princesa Kate Middleton, Pipa se casa na Grã-Bretanha

Pippa Middleton, que chamou a atenção com seu vestido de dama de honra em 2011, no casamento da irmã, Kate, com o príncipe William, chegou neste sábado, conduzida por seu pai, à igreja St. Mark d’Englefield, oeste de Londres, para se casar com o empresário James Matthews.

Pippa escolheu um vestido clássico de renda branco, com um decote nas costas em formato de coração, desenhado pelo estilista britânico Giles Deacon, muito diferente do vestido desenhado por Alexander McQueen para o casamento de sua irmã.

Pippa chegou à pequena igreja de Bershire, sua região natal, em um Jaguar conversível de 1951 e na companhia de seu pai, Michael. Ali a aguardava o futuro marido, James Matthews, um gestor de fundos de investimentos e ex-piloto de corridas de quem ficou noiva em 17 de julho de 2016.

O príncipe Harry, que compareceu à cerimônia sem a namorada, a atriz americana Meghan Markle, estava acompanhado do irmão, o príncipe William, e da mulher, Kate, que usava um vestido rosa, acompanhado de um chapéu da mesma cor.

A duquesa de Cambridge posou com o filho, o príncipe George, 3, e a filha, a princesa Charlotte, 2, que foram pajem e dama de honra da noiva.