Inverno chega nesta quarta com temperatura amena

São Paulo – O inverno começa oficialmente à 1h24 desta quarta-feira, 21, e neste ano deve ser marcado por temperaturas irregulares, com picos de muito frio e dias quentes. As chuvas no País, em geral, devem ficar entre normal ou abaixo da média.

A estação caracterizada pelas temperaturas baixas, noites mais longas e dias mais curtos, terá ausência do El Niño e Oceano Pacífico tropical com temperatura neutra, o que significa um inverno dentro da normalidade.

O El Niño é um fenômeno climático que leva ao aquecimento fora do normal, muda os padrões de vento e afeta os regimes de chuva em regiões tropicais e de latitudes médias.

Segundo Expedito Rebello, coordenador geral do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o início do inverno será chuvoso no Sudeste. Nos meses seguintes, porém, a região terá tempo seco em todos os Estados. As regiões Centro-Oeste e grande parte da região Norte do Brasil terão períodos menos chuvosos, enquanto que o máximo de precipitação concentra-se na parte noroeste da Amazônia, o Estado de Roraima e extremo sul do Brasil.

No Sul, os três Estados terão chuvas acima da média, com geadas, além de ondas de frio intensas.

A estação será ainda de umidade baixa e aumento de queimadas no Centro-Oeste, com chuvas concentradas apenas no Mato Grosso do Sul.

A Região Norte deve ter chuvas em áreas mais setentrionais e tempo predominantemente seco na maioria dos Estados.

No Nordeste, o inverno será marcado por chuvas ocasionais, mas intensas, no litoral leste entre Natal e Salvador.