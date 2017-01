Inventor do requeijão cremoso de copo morre em MG

São Paulo — O inventor do requeijão cremoso de copo faleceu em Poços de Caldas, Minas Gerais. Moacyr de Carvalho Dias, ou Xixo, como era conhecido, tinha 96 anos e morreu de insuficiência renal.

O empresário foi um visionário do ramo. Além de lançar a ideia do requeijão cremoso de copo, Dias é creditado por ter trazido iogurte com polpa de frutas e a Danone para o Brasil.

O empresário foi dono e administrador dos Laticínios Poços de Caldas. Foi à frente da empresa que teve a ideia, na década de 1950, de vender requeijão cremoso em copos.

Atualmente, era dono do maior criadouro de animais silvestres do Brasil, o Criadouro Poços de Caldas.