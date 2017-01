Indicados ao Oscar 2017 quebram cinco recordes. Veja quais

São Paulo – Mesmo a um mês para as premiações, a 89ª edição do Oscar já pode ser considerada um marco na história do cinema. Os filmes, diretores, atores e atrizes indicados em diversas categorias quebraram cinco recordes — alguns deles históricos e outros, nem tanto.

Após dois anos sendo criticada pela falta de diversidade, a Academia de Artes e Ciência Cinematográficas de Hollywood decidiu indicar diversos atores e atrizes negros para concorrer às estatuetas neste ano.

Viola Davis, Octavia Spencer e Naomie Harris foram indicadas ao prêmio de Melhor Atriz Coadjuvante. É a primeira vez que três atrizes negras são indicadas em uma mesma categoria.

Davis concorre por seu papel em Cercas, Spencer, por Estrelas Além do Tempo e Naomie Harris, por Moonlight. As três artistas disputam a estatueta com Nicole Kidman (Lion: Uma Jornada Para Casa) e Michelle Williams (Manchester à Beira-Mar).

Este não foi o único recorde quebrado por Viola Davis. Com a indicação a Melhor Atriz Coadjuvante, ela se tornou a primeira atriz negra com três indicações ao Oscar. Davis já havia concorrido na mesma categoria por Dúvida (2009) e por Histórias Cruzadas (2012), neste caso como Melhor Atriz.

Whoopi Goldberg era quem mantinha o recorde com duas indicações: uma por Melhor Atriz em A Cor Púrpura (1986) e outra por Melhor Atriz Coadjuvante em Ghost – Do Outro Lado da Vida (1991), quando venceu.

O aumento de representatividade do Oscar não termina por aí. A 89ª edição também está marcada como a com maior número de atores negros indicados. Foram seis: Denzel Washington, como Melhor Ator (Cercas), Ruth Negga, como Melhor Atriz (Loving), Octavia Spencer, Viola Davis, Naomie Harris e Mahershala Ali, como Melhor Ator Coadjuvante (Moonlight).

Meryl Streep e La La Land

Meryl Streep bateu o próprio recorde no número de indicações à estatueta. A atriz está concorrendo como Melhor Atriz por seu papel no filme Florence Foster Jenkins. É a 20ª vez que Streep recebe uma nomeação ao Oscar.

Ela já ganhou a estatueta de Melhor Atriz Coadjuvante por Kramer vs. Kramer (1980), de Melhor Atriz por A Escolha de Sofia (1983) e, mais recentemente, de Melhor Atriz por A Dama de Ferro (2011).

Não foram apenas atrizes e atores que quebraram recordes nesta edição do Oscar. O filme La La Land – Cantando Estações recebeu 14 indicações e igualou o número de nomeações de Titanic (1997) e A Malvada (1950). Os três filmes foram os que mais ganharam indicações à estatueta em toda a história do evento.