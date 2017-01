Imagens de David Bowie vão aparecer em selos no Reino Unido

Londres – David Bowie irá aparecer em uma série de selos postais no Reino Unido, uma homenagem ao músico morto no ano passado, anunciou o serviço de correio do país.

“Esta é a primeira vez que o Royal Mail dedica uma emissão inteira de selos a um artista musical ou figura cultural individual”, disse a empresa em um comunicado – os Beatles e o Pink Floyd já receberam a honra de adorar uma série de selos, informou.

Os 10 selos, que exibem capas de discos e shows de Bowie, serão postos à venda a partir de 14 de março, 50 anos depois de o londrino lançar seu primeiro álbum e no ano em que ele faria 70 anos de idade.

Seis dos selos trazem imagens das capas de “Hunky Dory”, “Aladdin Sane”, “Heroes”, “Let’s Dance”, “Earthling” e “Blackstar”, que saiu poucos dias antes da morte de Bowie, falecido aos 69 anos em consequência de um câncer em janeiro de 2016.

Os outros quatro selos mostram o camaleão do pop em apresentações ao longo dos anos, com fotos do artista tocando durante a turnê Ziggy Stardust em 1972, a turnê Stage de 1978, a turnê Serious Moonlight de 1983 e a turnê A Reality de 2004.