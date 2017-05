HBO trabalha em 4 possíveis spin-offs para “Game of Thrones”

Los Angeles – A “HBO” trabalha em quatro possíveis séries que dariam continuidade a “Game of Thrones“, um das produções de maior sucesso da história da emissora e que tem apenas mais duas temporadas, informou nesta quinta-feira o site especializado “The Hollywood Reporter”.

Quatro roteiristas e o autor da série de livros de “Game of Thrones”, George R.R. Martin, estão envolvidos nesses potenciais spin-offs do universo protagonizado por Kit Harington (John Snow), Emilia Clarke (Daenerys Targaryen), Peter Dinklage (Tyrion Lannister) e Lena Headey (Cersei Lannister).

Martin colaborará com Jane Goldman e Carly Wray em dois desses projetos. Max Borenstein e Brian Helgeland darão forma às outras duas ideias do autor da série fantástica.

Por enquanto, não se sabe se as histórias ocorrerão antes ou depois dos fatos ocorridos em “Game of Thrones”, ou se serão narrações derivadas da trama.

Os responsáveis por “Game of Thrones”, Dan Weiss e David Benioff, não estão envolvidos nos roteiros desses projetos, mas também entrariam como produtores executivos ao lado de Martin caso algum deles ganhe vida.

Considerada como a grande produção televisiva da atualidade, “Game of Thrones” estreia sua sétima e penúltima temporada no próximo dia 16 de julho. Entre outros recordes, a série é a mais premiada da história do Prêmio Emmy, com 38 estatuetas.

Com apenas sete episódios, a sétima temporada de “Game of Thrones”, a mais curta até agora, foi gravada em países como Irlanda do Norte, Islândia e Espanha.

Como o inverno chegou à história da série, a equipe de produção precisou de diferentes condições climáticas para gravar a sequência do programa, o que acabou atrasando a estreia.

“The Winds of Winter”, episódio que finalizou a sexta temporada, foi assistido ao vivo por 8,9 milhões de espectadores nos Estados Unidos.