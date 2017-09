Hamilton ganha a pole em Monza e bate recorde de Schumacher

Monza, Itália – O tricampeão mundial Lewis Hamilton bateu mais um recorde obteve sua 69a pole position neste sábado nos treinos classificatórios do Grande Prêmio de Monza, com seu rival na busca pelo título da temporada, Sebastian Vettel, obtendo apenas a 8a colocação para a Ferrari.

O piloto da Mercedes foi mais de um segundo mais rápido do que o segundo colocado, Max Verstappen, da Red Bull, em uma sessão de treino que durou mais de três horas e meia por problemas causados pela chuva.

Verstappen e seu companheiro de equipe, Daniel Ricciardo, foram penalizados no grid. o que deu ao canadense Lance Stroll a possibilidade de subir da quarta para a segunda posição na linha de largada.

Vettel tambémsubirá de posição, da 8a para 6a posição.

Hamilton, que está sete pontos atrás do líder do campeonato Vettel e pode assumir a liderança no domingo, ultrapassou o recorde de 68 poles de Michael Schumacher.