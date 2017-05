Globo fará transmissão da final da Champions League nos cinemas

Pelo segundo ano consecutivo, a Globo levará a grande final da Liga dos Campeões para as salas de cinema. No dia 3 de junho, milhares de pessoas poderão acompanhar a partida final entre Real Madrid e Juventus, que acontece no Estádio Nacional, no País de Gales, em mais de 300 salas de cinema com uma transmissão feita exclusivamente para a tela grande.

A iniciativa é uma parceria da Globo com a Cinecolor e com a CineLive, distribuidoras de conteúdo via satélite para cinema.

No site www.globonocinema.com.br, os fãs de futebol poderão identificar a sala mais próxima que vai exibir o jogo. O valor é de R$ 60 para salas convencionais e R$ 80 para salas VIP. As bilheterias dos cinemas participantes também venderão ingressos.

Além dos cinemas, a partida também terá transmissão ao vivo pela TV Globo, pelo GloboPlay e pelo Globoesporte.com.

