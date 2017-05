Gisele Bündchen diz que Tom Brady teve concussões e NFL nega

A top model brasileira Gisele Bundchen revelou nesta quinta-feira (18) que seu marido, o jogador de futebol americano Tom Brady, possui um histórico de concussões.



Em entrevista ao programa de TV “CBS This Morning”, a modelo ainda afirmou que o quarterback do New England Patriots teve uma lesão durante a temporada passada, quando seu time conquistou pela quinta vez o Super Bowl.



“Ele teve uma concussão no ano passado. Quero dizer, ele tem bastante concussão… Nós não falamos sobre isso. Mas ele tem concussões”, ressaltou ela.

Concussão é o termo usado para as fortes pancadas na cabeça, consequência dos movimentos da modalidade esportiva. De acordo com as regras da NFL, a omissão dessas lesões na cabeça podem resultar em punições ao time e ao jogador. Até o momento, Brady nunca foi listado com concussões, mas já foi várias vezes relacionado à problemas no joelho e na coxa.



“Eu não acredito que seja saudável para seu corpo passar por este tipo de agressões o tempo todo. Isso não pode ser saudável para você, certo? Eu planejo tê-lo saudável e fazer muitas coisas divertidas quando le tiver 100 anos, espero”, acrescentou a brasileira.



Após a polêmica declaração, a liga responsável pelo futebol americano nos Estados Unidos declarou, em nota, que não há registros de concussões do jogador na última temporada. “Revisamos todos os relatórios relativos a Tom Brady vindos dos consultores de neurotrauma não-afiliados e observadores certificados que trabalharam nos Patriots em jogos dentro e fora de casa na temporada de 2016, bem como relatórios de lesões do clube que foram enviados para o escritório da liga. Não há registros que indiquem que o Sr. Brady sofreu uma lesão na cabeça ou concussão, ou exibiu ou queixou-se de sintomas de concussão”, afirma o comunicado.



Segundo a nota, a organização irá “trabalhar em conjunto para obter mais informações da equipe médica do clube e do Sr Brady.



A saúde e a segurança dos nossos jogadores é a nossa principal prioridade e queremos garantir que todos os nossos jogadores tenham e continuem a receber os melhores cuidados possíveis”.

Este conteúdo foi publicado originalmente no site da ANSA.