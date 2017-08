Game of Thrones: reis se reúnem em último episódio da temporada

O Rei do Norte, Jon Snow (Kit Harington), e a Rainha de Westeros, Cersei Lannister (Lena Headey), finalmente se encontram na prévia do próximo episódio de Game of Thrones, o último da sétima e penúltima temporada.

O encontro inclui também a mão da Rainha Daenerys Targaryen, Tyrion Lannister (Peter Dinklage), o odiado irmão de Cersei.

O objetivo da reunião é que todos os lados da guerra entre os vivos entrem num armistício e se aliem para enfrentar o perigo que vem do Norte com os White Walkers.

Veja a prévia: