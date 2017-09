Game of Thrones procura dois novos atores para a 8ª temporada

São Paulo – A série Game of Thrones, do canal HBO, procura duas crianças para a oitava e última temporada, que começa a ser gravada em outubro e deve estrear entre o final de 2018 e o início de 2019. Os testes para os atores mirins acontecem no Reino Unido.

Segundo o site Watchers on the Wall, referência para os fãs da série, o HBO busca uma garota entre oito e dez anos para o papel da “garota nortenha”, uma menina íntegra e corajosa, criada em uma família de soldados, que se destaca pelo espírito lutador.

O canal também busca um garoto entre oito e doze anos, para o papel de um menino atlético e ágil. Segundo a produção, o personagem tem um passado pobre e luta para trilhar seu caminho no mundo.

De acordo com fãs, a pequena atriz poderia representar um flashback de Lyanna Stark, a mãe do Jon Snow, enquanto o garoto seria Gendry, o filho do Rei Robert Baratheon. Porém, outras pessoas defendem que as crianças são novos personagens que serão introduzidos na oitava temporada, para participar da guerra contra os White Walkers. E você, o que acha?