“Game of Thrones” ganhará paródia em musical Off-Broadway

Nova York – Uma paródia de “Game of Thrones” chegará no próximo outono nova-iorquino ao circuito teatral Off-Broadway, no qual permanecerá por três semanas após o fim da sétima temporada da série da “HBO”, informou a imprensa americana nesta sexta-feira.

Seguindo a linha de novas paródias teatrais como “Spamilton”, uma comédia baseada na peça “Hamilton”, ou “Puffs”, um musical que zomba do universo mágico de Harry Potter, “Game of Thrones: The Rock Musical – An Unauthorized Parody” repassará com humor a primeira temporada da série.

O espetáculo, criado por Steven Christopher Parker e Steven Brandon, ficará em cartaz de 10 de outubro a 29 do mesmo mês no Jerry Orbach Theater, segundo o jornal “The New York Times”.

A paródia, que já tem sido apresentada tanto em Los Angeles como em San Diego, chegará aos palcos um mês e meio após a sétima temporada de “Game of Thrones”.