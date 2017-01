Francesa vence o concurso Miss Universo

A francesa Iris Mittenaere, uma estudante de Odontologia de 24 anos que gosta de cozinhar, foi coroada Miss Universo nesta segunda-feira em Manila.

Nascida em Lille, norte da França, onde mora até hoje, Mittenaere foi Miss França em 2016 e Miss Norte-Pas-de-Calais no ano anterior.

A jovem de 1,72 metro havia prometido, em caso de vitória, utilizar a notoriedade para promover a higiene dental, segundo o site do concurso.

Ela confessou adorar “esportes radicais, viagens e preparar pratos da culinária francesa”.

Na última rodada de perguntas, a francesa afirmou que é partidária da globalização e das fronteiras abertas.

“Ter fronteiras abertas nos permite viajar mais pelo mundo e ver o que acontece em outros lugares”, disse.

A nova Miss Universo superou na etapa final do concurso as representantes do Haiti, Raquel Pelissier, e da Colômbia, Andrea Tovar.

A representante do Brasil, Raissa Santana, que chegou a ser apontada como uma das favoritas, ficou entre as 13 finalistas do concurso.

Um dos destaques do concurso foi Deshauna Barber, reservista do exército americano.

O apresentador da cerimônia foi o mesmo do ano passado, o americano Steve Harvey. Em 2016, ele provocou uma grande confusão ao anunciar a vencedora equivocada (atribuiu o título à representante da Colômbia, mas a campeã era a Miss Filipinas).

Harvey corrigiu o erro minutos depois, pedindo desculpas a todos, mas a confusão provocou muitas piadas na edição deste ano.

Esta foi a segunda vitória de uma francesa no Miss Universo. A primeira aconteceu em 1953, com Christiane Martel.