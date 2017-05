Cannes – “The Square”, um filme sueco sobre o curador de um museu cheio de arte conceitual grotescamente pretensiosa foi premiado com a Palma de Ouro no Festival de Cannes neste domingo (28).

Sofia Coppola ganhou o prêmio de melhor diretor para “The Beguiled”, Joaquin Phoenix foi nomeado melhor ator para “You Were Never Really Here” e Diane Kruger, melhor atriz para o filme de língua alemã “In the Fade”.