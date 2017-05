Filme da “Mulher Maravilha” é proibido de ser exibido no Líbano

O filme Mulher Maravilha, uma das mais aguardadas produções de super-heróis deste ano, e que tem lançamento previsto para a próxima quinta-feira, 1º, no Brasil, vem enfrentando alguns problemas para ser exibido no Oriente Médio.

De acordo com o site Variety, o governo do Líbano teria proibido oficialmente o longa de ser exibido em território libanês, em decisão de um comitê do Ministério da Economia formado por seis pessoas.

A proibição teria sido motivada pelo fato de Gal Gadot, a atriz que interpreta a personagem principal, ser israelense, já tendo inclusive feito parte do exército israelense, e utilizado algumas de seus aprendizados no período para as gravações do filme.