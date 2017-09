Filho de Chester Bennington faz vídeo de prevenção ao suicídio

São Paulo – Draven Bennington, um dos filhos mais velhos de Chester Bennington, ex-vocalista do Linkin Park que se suicidou em julho deste ano, gravou vídeo chamando atenção para o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, que aconteceu no último domingo, 10.

No vídeo, Draven faz uma promessa que pedirá ajuda caso esteja com pensamentos suicidas no futuro.

“Olá, eu sou Draven Bennington e estou aqui para falar sobre a Semana Nacional (nos Estados Unidos) de Prevenção ao Suicídio. Eu quero fazer uma promessa que eu vou procurar alguém antes de me machucar quando eu estiver com depressão, triste ou estar passando por um momento difícil. Quero desafiá-los a fazer o mesmo, ajudem a si mesmos e não se machuquem”, disse o adolescente no vídeo.

Chester cometeu suicídio no último dia 20 de julho e tinha 41 anos. Além de Draven, ele deixou mais cinco filhos e sua esposa, Talinda.

Veja o vídeo: