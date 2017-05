Fiat Argo aparece em primeiras imagens oficiais sem disfarces

Acabou o mistério. A Fiat divulgou esta manhã em suas redes sociais as primeiras imagens oficial do Argo, seu novo hatch compacto premium.

O modelo chega às lojas em junho com a missão de substituir de pronto as versões 1.6 do Palio e o Punto.

É a primeira vez que o Fiat Argo aparece sem camuflagem. Com o mesmo estilo adotado no Mobi, os faróis compridos estão integrados à grade.

A base do para-choque, porém, tem apelo mais esportivo: há falsas entradas de ar nas laterais, o que deslocou os faróis de neblina para a tomada de ar inferior.

A traseira revela lanternas que invadem a tampa do porta-malas e ficam sob um vinco que ensaia um spoiler. Os refletores nos para-choque e o grande logo da Fiat são outros elementos marcantes do modelo.

Detalhes como escape cromado, aplique vermelho na base do para choque dianteiro, badge no para-lamas, capa do retrovisor prateada, molduras nas caixas de roda e rodas aro 17″ são exclusivos das versões mais caras do Fiat Argo.

Estas terão motor 1.8 E.TorQ e opção de câmbio manual de cinco marchas e automático de seis. Entre os equipamentos, pode-se esperar central multimídia, sistema start-stop e controle de estabilidade, entre outros.

Versões mais acessíveis terão motores da família Firefly. O 1.0 três cilindros de 77 cv será oferecido apenas com câmbio manual, enquanto o 1.3 quatro cilindros de 109 cv terá opção de câmbio manual e automatizado GSR, ambos de cinco marchas.

Os preços das diferentes versões do Fiat Argo também ocuparão uma ampla faixa de mercado: entre R$ 45.000 e R$ 70.000.

Este conteúdo foi originalmente publicado no site da Quatro Rodas.