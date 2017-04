Ferrari ganha parque temático na Europa

São Paulo – Para os apaixonados por carros e por muita adrenalina, será inaugurado nesta semana, na Espanha, o primeiro parque temático da Ferrari, batizado de Ferrari Land.

O parque abre as portas ao público a partir do próximo dia 07 e entre as atrações disponíveis, um acelerador vertical, uma pista de corrida de 500 metros de comprimento e um simulador de Fórmula 1 com direito a pit stop prometem fazer a alegria dos visitantes.

O Ferrari Land está instalado dentro PortAventura World, em Salou – cidade localizada a cerca de 1 hora de Barcelona. O complexo turístico possui cinco hotéis, três parques temáticos, um centro de conferências, três campos de golfe e um clube de praia.

Com a nova atração, estima-se que pelo menos 5 milhões de pessoas devam visitar o PortAventura World nos próximos meses. O ingresso de adulto para curtir um dia do Ferrari Land custa a partir de 60 euros.