Ex-vocalista do Oasis homenageia vítimas de Manchester em show

Londres – O ex-vocalista da banda Oasis Liam Gallagher prestou uma homenagem às vítimas do ataque da semana passada em sua cidade natal, gritando “Manchester, eu te amo” em um palco iluminado por 22 velas.

O pior ataque terrorista no Reino Unido em 12 anos teve como alvo o show da cantora de música pop Ariana Grande na cidade inglesa.

Gallagher terminou seu primeiro show da carreira solo na terça-feira com uma versão da música “Live Forever”, um dos maiores sucessos do grupo dos anos 1990 que ele liderou ao lado do irmão Noel.

Gallagher vai doar os lucros da apresentação para um fundo que está apoiando as vítimas e aplaudiu quando o público entoou “Apoie os 22”, em uma referência ao número de mortos no ataque.

“Em choque total e absolutamente devastado sobre o que aconteceu em Manchester, mandando amor e luz para todas as famílias envolvidas”, escreveu o cantor no Twitter após o ataque.

Ariana Grande vai voltar a Manchester no domingo para comandar um show beneficente repleto de celebridades, incluindo Justin Bieber e Katy Perry, para ajudar as vítimas.