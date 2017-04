EUA, México e Canadá anunciam candidatura conjunta para Copa 2026

Nova York – Estados Unidos, México e Canadá irão apresentar uma candidatura conjunta para organizar a Copa do Mundo de 2026, disseram dirigentes esportivos de alto escalão dos três países nesta segunda-feira.

Nenhum país da Concacaf, confederação que reúne as seleções das América Central e do Norte e do Caribe, recebe o Mundial da Fifa desde a Copa de 1994 nos Estados Unidos.

A Copa do Mundo de 2018 será na Rússia, e o Catar será o país-sede do Mundial de 2022.

A região da Concacaf é considerada amplamente como favorita para realizar o campeonato em 2026, uma vez que as regras da Fifa restringem a Europa e a Ásia de concorrerem novamente em tão curto intervalo de tempo.

O processo formal de candidatura deve começar ainda este ano e durar até 2020.