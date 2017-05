Estes tampões de ouvido prometem reduzir o volume do som ambiente

São Paulo – Tampões para ouvidos são comuns, mas tampões que não apenas abafam o som, mas ajustam o volume do barulho não são tão comuns assim.

Um projeto batizado de Knops e muito parecido com um tampão comum de silicone permite que as pessoas controlem o som que ouvem por meio de um simples botão.

A ideia do dispositivo é proteger os ouvidos de ruídos altos e assim evitar danos futuros à audição.

Desenvolvido por músicos, o aparelho possui inúmeras funções, como, por exemplo, a de diminuir o barulho de fundo de um ambiente ou até mesmo abafar o som alto de um concerto.

Os fundadores do Knops criaram o produto pela necessidade pessoal de reduzir o barulho que ouviam, já que trabalham com música, e conseguiram, depois de muitos testes, desenvolver uma redução de decibéis em todas as frequências de ruído existentes.

O aparelho é financiado por meio do site do KickStarter e já tem mais de 2.700 apoiadores. A ideia inicial era arrecadar 30.000 euros para que o projeto saísse do papel – até o momento quase 240.000 euros foram coletados.

É possível comprar o produto on-line para que ele seja entregue no Brasil por cerca de 250 reais, mas o aparelho está previsto para chegar somente no mês de novembro deste ano.

Assista ao vídeo e conheça outros detalhes do aparelho: