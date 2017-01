Estes foram os livros mais vendidos pela Amazon em 2016

São Paulo – A Amazon divulgou diversas listas com os livros mais vendidos ao longo de 2016 em diferentes categorias.

No ranking geral, “O Orfanato da Srta. Peregrine Para Crianças Peculiares”, de Ransom Riggs, aparece no topo do levantamento.

O livro deu origem ao filme “O Lar das Crianças Peculiares”, dirigido por Tim Burton, que estreou nos cinemas em setembro.

“Contos Completos de Tolstói”, de Liev Tolstói, aparace na segunda posição do ranking geral. O box “Guerra e Paz” também do escritor russo está entre os 10 mais vendidos pela Amazon.

Confira a seguir os 10 livros mais vendidos em 2016: