Este terno repele água, elimina odores e não amarrota

São Paulo – Depois da camisa que não amarrota e elimina odores, mais uma peça de moda tem feito sucesso por muito funcional: trata-se de um terno desenvolvido pelos designers William Chen e Han Yeong.

Batizado de Tranzend Suit, a peça repele água, elimina odores, protege contra os raios UV, não mancha e também não amassa, ou seja, mantém a pessoa protegida da chuva, suor, calor e poeira.

De acordo com os criadores do produto, até mesmo em dias de tempestades fortes, o terno funciona como uma capa de chuva. Ele vem inclusive com uma espécie de capuz que pode ser facilmente adaptado à peça.

O Tranzend Suit é também ecológico, pois é produzido a partir de fios de plástico reciclado, café e de Lycra Spandex – material que garante amacies e flexibilidade ao produto. Já o preço parte de 65 dólares.