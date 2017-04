Este tapete-despertador só para de tocar quando você pisa nele

São Paulo – Se você é daqueles que sente uma dificuldade enorme de acordar todas as manhãs, um tapete que desperta pode te ajudar a driblar o sono e encarar um novo dia.Isso porque ele só vai parar de tocar quando você pisar com os dois pés firmemente em cima dele.

Batizado de Ruggie, o tapete foi desenvolvido pelo designer Winson Tam e contou com o financiamento coletivo de inúmeras pessoas para que o projeto saísse do papel.

Atualmente, o produto é vendido em mais de 70 países e tem preço aproximado de 90 dólares.

De acordo com Tam, o tapete-despertador foi inventado para ajudar as pessoas a acordarem de forma mais dispostas. Assim que o despertador toca, a pessoa precisa pisar com os dois pés no tapete para que o alarme seja desativado.

Além da função de despertar, o Ruggie permite que a pessoa configure nele frases motivacionais para começar bem o dia. Assista ao vídeo e entenda melhor o seu funcionamento: