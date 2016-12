Este saquinho de chá precisa de 28 pessoas para ser feito

São Paulo – Criatividade é o que não falta no mundo do design e prova disso é um encantador saquinho para chá que quando entra em contato com a água se transforma em um peixe.

Batizado de Goldfish Tea Bag, o produto foi desenvolvido pela equipe de Chamvilla, da cidade de Taipé, em Taiwan, na China, é feito à mão em um processo de 16 etapas que envolve 28 pessoas – todas com habilidades em artesanato.

Talvez tanto trabalho justifique o preço – no site da Amazon, a unidade é vendida por 15 dólares, cerca de 50 reais.

Já o sabor da bebida é de “Champagne”, uma mistura que leva laranja e chá vermelho.